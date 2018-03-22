Аэропорт "Киев" переименовали в честь Сикорского

Киевский городской совет принял решение "О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского".

Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

"Мы прошли все процедуры по присвоению аэропорту "Киев" (Жуляны) имени авиаконструктора Сикорского. Мы имеем согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения", - доложил Алексей Резников.

Уроженец Киева Игорь Сикорский (1889-1972) известен как создатель первого в мире четырехмоторного самолета, трансатлантического гидроплана и серийного вертолета одновинтовой схемы. В 1918 году он эмигрировал в США, где основал компанию Sikorsky Aircraft, которая выпускала самолеты и вертолеты. Сегодня предприятие принадлежит американской корпорации Lockheed Martin. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".