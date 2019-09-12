Аэропорт "Киев" возобновил работу

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского возобновил работу после 10- ти дневного перерыва.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Владимир ГевкоНародный депутат УкраиныГевко в предвыборной программе пообещал ввести восстановление аэропортов в каждом областном центреСказано 25 июня 2019 г.Статус обещания: В процессе

Терминалы и взлетные полосы работают с 9:00.

В пресс-службе добавили, что запланированные работы по ремонту взлетно- посадочной полосы за время, когда аэропорт был закрыт, выполнены.

Напомним, аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского был закрыт с 2 сентября в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, перенесли в Международный аэропорт "Борисполь". Их разделили между терминалами D и F.

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