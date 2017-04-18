Аферисты начали обманывать граждан с биометрическими паспортами

Из-за грядущего безвиза с Европой ажиотажный спрос на биометрические паспорта вызвал очереди во всех паспортных центрах и уже успел положить их серверы.

Такая ситуация может заставить наших граждан обращаться к услугам посредников, которые обещают в обход очередей сделать все документы в необходимые сроки.

Но в ГМС настоятельно не рекомендует украинцам обращаться к такого рода сомнительным посредникам. В лучшем случае, это закончится оформлением документов в той же миграционной службе, только втридорога, а худшем - можно остаться и без загранпаспорта, и без денег.

Стоимость услуг компаний-посредников варьируется от 1 тыс. до 8 тыс. грн, в зависимости от срочности решения вопроса. Для сравнения, в государственном центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" паспорт обойдется в 990- 1245 грн. В ЦНАПах при районных администрациях и миграционной службе - еще на 400 грн дешевле.

При этом, на удочку аферистов могут попасть люди, которым загранпаспорт нужно получить срочно, и они готовы заплатить за документ любые деньги. Но посредники могут попросить и сумму, сопоставимую с государственным ценником, играя как раз на нежелании клиента стоять в очередях.

В итоге мошенники могут либо подсунуть человеку поддельный загранпаспорт, либо просто пропасть с его деньгами.

АНТИРЕЙД

www.antiraid.com.ua