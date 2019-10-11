Airbnb составил список самых популярных направлений для путешествий в 2020 году

Сервис аренды жилья Airbnb составил список самых популярных направлений для путешествий в следующем году. Компания составила список на основе данных бронирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

"Наше исследование также показывает, что одной из самых популярных местностей являются города и регионы, которые готовятся к великим событиям, как Программа разведки Марса до 2020 года, которая запускается с мыса Канаверал, и много соревнований по серфингу, происходящих в Убатубе, Бразилия" , - говорится в сообщении.

Вот 20 самых популярных направлений Airbnb в 2020 году на основе роста за предыдущие годы бронирования:

1. Милуоки, штат Висконсин, США.

2. Бильбао, Испания.

3. Бурирам, Таиланд.

4. Санбери, штат Виктория, Австралия.

5. Румыния.

6. Сиань, Китай.

7. Юджин, штат Орегон, США.

8. Люксембург.

9. Гвадалахара, Мексика.

10. Вануату.

11. Кали, Колумбия.

12. Мыс Канаверал, штат Флорида, США.

13. Абердин, Шотландия.

14. Кортни, Канада.

15. Убатуба, Бразилия.

16. Ле-Контамина-Монжуа, Франция.

17. Токио, Япония.

18. Керала, Индия.

19. Малинди, Кения.

20. Маастрихт, Нидерланды.