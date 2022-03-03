Ахмадінежад оголосив український народ великим, а Путіна - сатаною

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад висловив захоплення стійкістю українців.

Незважаючи на те, що Іран не підтримав резолюцію Генасамблеї ООН із засудженням Росії, Ахмадінежад оцінив опір народу України, передає ВВС.

"Великий народ України. Президент Зеленський. Ваш благородний і майже не має рівних спротив розкрив сатанинські плани ворогів людства. Упевнений, що велика нація Ірану підтримує вас і захоплюється вашою героїчною завзятістю", - написав він у Твіттері.

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