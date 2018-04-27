Актер Джигарханян вышел из комы - СМИ

Народный артист СССР Армен Джигарханян после экстренной госпитализации в состоянии комы в четверг, 26 апреля, пришел в сознание.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Собеседники рассказали, что состояние актера стабильное.

"Армен Борисович вышел из комы и находится в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных (московских) клиник", - сказал источник.

Окончательный диагноз Джигарханяна еще не установлен.

Раньше другой источник сообщил, что Джигарханяна срочно госпитализировали с инфарктом в состоянии комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В окружении Джигарханяна подтвердили экстренную госпитализацию актера.