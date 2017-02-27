Актер Караченцов снова попал в ДТП и госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Актер Николай Караченцов и его родственница госпитализированы с травмами головы после автоаварии в Щелковском районе Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский произошло столкновение автомобилей "Тойота" и "Газель". В результате пассажиры иномарки - актер Н.Караченцов, его родственница и медсестра экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами", - сказал собеседник агентства.

В 2005 году Н.Караченцов уже попадал в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве на Мичуринском проспекте, получил в нем страшную травму и после этого на сцену уже не вернулся.

По странному стечению обстоятельств, то ДТП случилось ровно 12 лет назад - в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда легендарный актер также получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе и на мозге.