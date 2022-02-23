Активісти пропонують віддати ВМС України підсанкційне судно Росії

У Херсонському порту стоїть судно російської компанії «Веб-лізинг», яке потрапило під американські санкції. Активіст, колишній виконувач обов'язків Постійного представника Президента України в АРК Ізет Гданов пропонує його переобладнати та направити на захист морських рубежів України.

«Російська компанія «Веб-лізинг» зараз потрапила під американські санкції, у нас є їх судно. Танкер «Механик Погодин» стоїть у Херсоні, у 2018 році причалили його Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Міністерство інфраструктури України, Головне управління СБУ в АР Крим та Державна прикордонна служба України на виконання указу Президента України», - написав Гданов.

Щодо танкера «Механик Погодин», вважає він, то його треба переобладнати та терміново віддати ВМС ЗС України, «і нехай захищає наші морські рубежі».

За словами Гданова, для ефективності санкцій потрібна «повна синхронізація списків та дій з міжнародними партнерами у двосторонньому порядку, компаніям та посіпакам Путіна буде цугцванг набагато швидше».

Ізет Гданов – колишній український держслужбовець, до окупації Криму обіймав посади начальника Управління з організації автомобільних перевезень та зв'язку Міністерства транспорту та зв'язку Автономної Республіки Крим, заступника міністра промислової політики, транспорту, зв'язку та паливно-енергетичного комплексу АРК.

Після окупації Криму з 2014 року – помічник-консультант депутата Верховної Ради Рефата Чубарова, член Меджлісу кримськотатарського народу, з 2015 року – заступник командира штабу Громадянської ініціативи блокади Криму.

З серпня 2017 року до липня 2019 року обіймав посаду першого заступника Постійного представника Президента України в АРК, виконував обов'язки Постійного представника Президента в АРК.

22 жовтня 2018 року потрапив до списку санкцій країни-агресора, яка ввела санкції проти компаній і громадян України, які завдають шкоди РФ.