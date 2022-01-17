Активісти вирушили за Порошенком з аеропорту до Печерського суду

Активісти, які зустрічали лідера політичної партії "Європейська солідарність", колишнього Президента України Петра Порошенка в Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського, слідом за ним вирушили до Печерського районного суду Києва, де об 11:00 має розпочатися засідання з обрання політику запобіжного заходу.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, близько п‘яти тисяч учасників акції, організованої на підтримку експрезидента, вирушили до будівлі суду після від'їзду Порошенка.

Активісти роз‘їжджаються на автобусах та автомобілях. У зв'язку з цим поблизу аеропорту утворилися затори.

Як повідомляв Укрінформ, Петро Порошенко прилетів рейсовим літаком із Варшави до Києва о 09:10.

За словами речниці Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян, під час проходження митного контролю слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик у суд на 11:00, однак не змогли цього зробити, бо "Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів".