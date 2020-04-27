Активісти вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду

Активісти обурені, що справу про організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк правоохоронці передають до суду, не завершивши проведення усіх слідчих дій.

Про це йдеться у заяві ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"До кінця розслідування ще три місяці. Слідчі дії та негласні слідчі дії - незавершені. Не завершили навіть ті слідчі дії, які були ініційовані потерпілими й клопотання по яким були задоволені", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають активісти ініціативної групи, передати справу до суду без збору додаткових доказів уже дуже довго просять адвокати підозрюваного у замовленні нападу Владислава Мангера.

Своєю чергою в ході брифінгу у понеділок, 27 квітня, заступник генпрокурора Олексій Симоненко заявив, що "зібраних доказів у справі убивства Катерини Гандзюк достатньо для завершення слідства і направлення до суду обвинувального акту".

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень.

6 червня 2019 року п'ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Крім того, у січні на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

