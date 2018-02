Активистка Femen оголилась перед Порошенко на Венском балу (фото)

Активистка Femen на Венском балу в Австрии показала грудь президенту Украины Петру Порошенко. Об этом говорится на странице Femen в Facebook.

Активистка вышла на красную дорожку и разделась.

"Украинская секстремистка Алиса Виноградова с красной дорожки обратилась к аристократической публике с предложением изгнать на х&й с бала украинского шоколадного барона", - сообщается на странице сообщества.

Подобная надпись у нее была на груди: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".

В Femen заявили, что целью акции было известить общественность о недопустимости присутствия на аристократическом рауте "примитивного барыги и казнокрада Порошенко".

Сотрудники правоохранительных органов задержали активистку.