Активистка обнажилась перед Порошенко и Лукашенко (видео)

Сегодня, 21 июля, на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью произошел неприятный инцидент при участии активистки, судя по всему, из движения Femen.

Из зала, где находились Александр Лукашенко и Петр Порошенко охрана выдворила активистку организации, которая скандировала лозунг "Жыве Беларусь", оголяя при этом грудь.

Видео: Активистка обнажилась перед Порошенко и Лукашенко (112.ua)

Президенты во время инцидента сохраняли спокойствие, а Александр Лукашенко, когда активисток уже вытолкали даже улыбнулся.

Скриншот поста (facebook.com/solovey.igor)

"Во время совместного подписания документов в администрации президента Украины с участием Порошенко и Лукашенко выскочила девочка из Femen видимо (ибо с голой грудью нараспашку) и криком "Жыве Беларусь!" Лукашенко улыбнулся, а Порошенко напрягся - не уберегли иностранного гостя от конфуза", - написал Игорь Соловей.

Кстати, Лукашенко заявил, что прислушивается и к Порошенко, и к Путину.

Видео 112.ua

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