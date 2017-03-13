Активисты намерены и ночью блокировать центральное отделение "Сбербанка России"

Участники блокады российских банков планируют не пускать сотрудников "Сбербанка России".

Активисты замуровали вход в банк Активисты заблокировали мешками с песком второй вход в отделение "Сбербанка России" на улице Владимирской в центре Киева.

Участники акции заявили журналистам, что намерены завтра не пустить на работу сотрудников банка, они также требуют аннулировать лицензию этого финансового учреждения. Перед этим активисты замуровали центральный вход в отделение "Сбербанка России" и заявили, что намерены охранять ночью кирпичную ограду. Они также привязали скотчем синие и желтые флаги с трезубцами к бетонным клумбам. В акции принимают участие около 50 человек.

Ранее активисты замуровали центральный вход отделения "Сбербанка России" на улице Владимирской .

Как сообщалось, неизвестные заблокировали десятки банкоматов российских банков. Как сообщалось, 7 марта несколько российских банков, а именно "Сбербанк России" и "Газпромбанк", начали обслуживать людей с паспортами "ЛНР" и "ДНР". Однако позже стало известно, что украинская дочка "Сбербанка" документы "ЛНР" и "ДНР" не принимает. По материалам: УНИАН