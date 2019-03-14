Активисты нашли Балуха в Ярославле

Однако, украинского политзаключенного вывезли и с этого города.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого в аннексированном Крыму осудили по сфабрикованному делу, нашли в российском Ярославле, сообщила на своей странице в Facebook активистка Виктория Ивлева. По ее словам, Балуха уже вывезли с Ярославля, вероятно, в Тверь. До этого родные и адвокаты украинца несколько недель не знали о его местонахождении.

"Потерявшийся в пересылках Владимир Балух, внезапно выдернутый без тёплой одежды из колонии в Керчи, нашёлся благодаря усилиям большого количества людей в разных городах России. Нашёлся он сегодня ночью в Ярославле. До этого Балух был в Воронеже, но там его обнаружить не удалось, а ещё до этого - в Краснодаре. Сегодня в 16-30 его вывезли из Ярославля, вероятно, в Тверь", - написала Ивлева.

Она добавила, что активисты успели передать Балуху немного продуктов, а местные заключенные - теплые ботинки.

"Расстояние от Ярославля до Твери - 300 км, остаётся надеяться, что на этом участке не будет никаких изгибов ни в дороге, ни в судьбе Вовы. Спасибо всем, кто искал, и таки нашёл Балуха", - подытожила Ивлева.

Как сообщалось, Владимира Балуха должны доставить в одну из "красных" колоний Тверской области Российской Федерации. "Красные" колонии полностью подчинены администрации, за незначительные нарушения заключенных могут жестоко наказывать.

18 февраля Владимира Балуха этапировали из оккупированного Крыма на территорию РФ и поместили в СИЗО Краснодара.

22 февраля Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара в неизвестном направлении. У политзаключенного нет теплых вещей, так как перед этапом у его супруги Натальи Балух российские тюремщики отказались принимать посылку с одеждой и продуктами. При этом больше чем полмесяца родные и адвокаты Балуха не знали о его местонахождении.

Оккупанты приговорили Владимира Балуха к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел: о "незаконном хранении оружия и взрывчатки" и "дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

В октябре 2018 года "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор политзаключенному.

ФСБ задержала Владимира Балуха в декабре 2016 года. Оккупанты "нашли" на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Правозащитники считают, что он стал жертвой политических репрессий за проукраинскую позицию и установленный в своем дворе флаг Украины.