Активисты разгромили магазин в центре Киева, на котором стерли граффити времен Евромайдана - Нацкорпус

Активисты разгромили вход в магазин мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева в воскресенье, на фасаде которого накануне стерли граффити с изображением классиков украинской литературы, созданные во время Революции достоинства.

"Активисты пришли в магазин, чтобы напомнить его работникам и владельцам, что они уничтожили дорогую для всех украинцев реликвию, которая украшала центр Киева с января 2014 и напоминала о болезненных событиях Революции достоинства",- сообщается на странице политической партии "Национальный корпус" в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, в настоящее время у здания горят шины, активисты расписывают витрины магазина патриотическими лозунгами, в частности, "Здесь был Майдан и он здесь будет вечно!". Отмечается также, что между активистами и полицией произошла словесная перепалка.

Как сообщалось, об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.