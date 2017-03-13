Активисты замуровали бетонными блоками вход в киевский офис Сбербанка

Митингующие призывают украинскую власть лишить лицензии российские банки

Активисты националистических организаций в центре Киева символически замуровали вход в центральное отделение дочернего банка Сбербанка России в Украине - ПАО "Сбербанк".

Как передает "Интерфакс-Украина", возле офиса Сбербанка по ул.

Владимирская, 46, собралось около 50 активистов. Вход в здание банка закрыт роллетами, а группа активистов построила перед входом в банк символическую бетонную стену.

"Это центральный офис Сбербанка России. Мы его тотально блокируем, закладываем кирпичом входы, с этого дня он не будет работать. Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения", - сказал народный депутат, лидер новосозданной партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Про его словам, митингующие призывают украинскую власть лишить лицензии российские банки.

"Этот банк не может существовать в Украине. ... Пока он не прекратит свое существование в Украине, мы физически не будет давать этому банку никакой возможности работать", - подчеркнул он.

В пресс-службе дочернего банка Сбербанка России в Украине, в целях безопасности работа отделения временно приостановлена.

Напомним, в ночь на понедельник, 13 марта, в нескольких областях Украины неизвестные заблокировали работу десятков банкоматов российских банков, действующих на украинской территории. Как сообщает "Гражданский корпус "Азов", активисты заклеили витражи и двери банков наклейками, а сами банкоматы залили монтажной пеной.