Актриса Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в среду в США на 62-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении актрисы.

"Вера Витальевна (Глаголева) скончалась в одной из медицинских клиник в США", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причиной ухода из жизни стало онкологическое заболевание.

В.Глаголева - российская актриса и режиссер, сценарист, продюсер, народная артистка России.

Родилась 31 января 1956 года в Москве.

За свою творческую биографию она сыграла в более чем в сорока фильмах и сериалах, таких как "Выйти замуж за капитана", "Сошедшие с небес", "Зал ожидания", "Бедная Саша" и другие. Также она срежиссировала шесть фильмов, в ее последней картине "Две женщины" (экранизация пьесы И.Тургенева "Две женщины") сыграл известный британский актер Рэйф Файнс, сообщает ИНТЕРФАКС.