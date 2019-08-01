Актрисы "Сватов" едут с гастролями в Крым

Российские актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, известные по ролям в сери але "Сваты", планируют в августе выступить с гастролями в аннексированном Крыму. Афиши спектакля "Милая моя" с их участием развешаны на улицах крымских городов, передаёт УНН со ссылкой "Крым.Реалии".

Так, издание сообщает, что, согласно афишам, планируется семь показов спектакля в Крыму. В Ялте - 1 августа, в Симферополе - 2 августа, в Севастополе - 3 августа, в Керчи - 4 августа, в Феодосии - 5, в Евпатории - 6 августа, в Судаке - 7 августа.

Согласно информации на сайте онлайн-продажи билетов, стоимость билетов на спектакль варьируется от 440 до 1230 грн.

Как сообщал УНН, ранее Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Напомним, в мае суд подтвердил отмену запрета въезда в Украину актеру сериала "Сваты".