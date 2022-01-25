Акція saveФОП: рух під Верховною Радою перекрито

Рух автотранспорту під Верховною Радою в Києві перекрито. Під стінами парламенту проходить акція протесту.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У Києві заблокований весь урядовий портал через акцію saveФОП.
Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Зокрема, підприємці вимагають прийняття законопроектів No3853-1 та No3993, а також скасувати вимогу використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.
Біля будівлі Ради зібралися вже сотні мітингувальників. Вранці організатори акції встановили сцену.
25 січня депутати Верховної Ради повертаються з місячних канікул. У перший робочий день вони підготують звернення до міжнародних організацій (6543) через зростання військової загрози з боку РФ.