Акція saveФОП: рух під Верховною Радою перекрито

Рух автотранспорту під Верховною Радою в Києві перекрито. Під стінами парламенту проходить акція протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У Києві заблокований весь урядовий портал через акцію saveФОП.

Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Зокрема, підприємці вимагають прийняття законопроектів No3853-1 та No3993, а також скасувати вимогу використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

Біля будівлі Ради зібралися вже сотні мітингувальників. Вранці організатори акції встановили сцену.

25 січня депутати Верховної Ради повертаються з місячних канікул. У перший робочий день вони підготують звернення до міжнародних організацій (6543) через зростання військової загрози з боку РФ.

