Американский боксер умер после боя в андеркарте Усика

Американский боксер среднего веса Патрик Дэй скончался в больнице Чикаго после четырехдневной госпитализации.

Об этом сообщает CNN.

Причина - черепно-мозговая травма, полученная во время поединка с Чарльзом Конуэллом.

В 10-м раунде Конуэлл жестким ударом отправил Дэя в нокаут. Рефери не стал отсчитывать и сразу позвал бригаду медиков на ринг.

Поединок Дэй - Конуэлл состоялся в ночь с 12-го на 13-е октября в андеркарте дебютного боя Александра Усика в супертяжелом весе. Украинец свой бой выиграл у американца Чазза Уизерспуна.

Ранее Усик попросил болельщиков помочь с выбором следующего соперника. По материалам: Tribuna.com