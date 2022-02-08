Американці вважають, що на загрозу вторгнення Росії мають реагувати і НАТО, і ЄС – опитування

Громадяни США вважають, що у вирішенні конфлікту між Україною та Росією на тлі загрози нового вторгнення мають брати участь як європейські союзники, так і НАТО загалом. Такі результати опитування Morning Consult та Politico.

Соціологи запитали громадян США: чи схвалюють вони участь НАТО у вирішенні цього конфлікту. Відповіді:

Повністю схвалюю – 14%

Швидше схвалюю – 33%

Швидше не схвалюю – 12%

Категорично не схвалюю – 8%

Не знаю – 34%

У американців поцікавилися: чи згодні вони, що європейські союзники США мають допомогти з вирішенням конфлікту.

Повністю схвалюю – 13%

Швидше схвалюю – 32%

Швидше не схвалюю – 12%

Категорично не схвалюю – 6%

Не знаю – 38%

Опитування було проведено 5-6 лютого 2022 року, в ньому взяли участь 2005 американців віком від 18 років. Статистична похибка – 2%.