Анатолий Тимощук завершил карьеру футболиста

Игрок решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни.

Анатолий Тимощук принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста, сообщает SportArena со ссылкой на интервью игрока телеканалу Футбол 1.

"Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления", - заявил Анатолий. - Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы".

Также экс-хавбек сборной Украины подчеркнул, что у него нет предложений о продолжении футбольной карьеры в качестве футболиста, но есть варианты поработать в роли тренера.

"На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха".

Последним клубом Тимощука был казахстанский Кайрат, который футболист покинул в ноябре минувшего года после окончания срока действия трудового соглашения. После этого сообщалось о том, что Тимощук может продолжить активные выступления в футболе, либо же стать одним из помощников Мирчи Луческу в питерском Зените.

Сегодня стало известно, что Анатолий Тимощук успешно завершил свое обучение на тренерских курсах в центре лицензирования ФФУ, после чего получил диплом PRO-образца.

За свою многолетнюю карьеру Анатолий Тимощук поиграл за Волынь, Шахтер, Зенит, Баварию и Кайрат.

Является победителем Лиги чемпионов-2012/13, обладателем Кубка УЕФА- 2007/08, трехкратным чемпионом Украины (2001/02, 2004/05, 2005/06), трехкратным победителем Кубка Украины (2000/01, 2001/02, 2003/04), обладателем Суперкубка Украины-2005, двукратным чемпионом России (2007, 2014/15), двукратным чемпионом Германии (2009/10, 2012/13), двукратным обладателем Кубка Германии (2009/10, 2012/13), а также обладателем Кубка Казахстана-2015.

В составе национальной сборной Украины Тимощук принимал участие в финальной части чемпионата мира-2006 и чемпионатов Европы-2012 и 2016. Всего за желто- синих провел 144 матча, в которых отличился 4 голами.