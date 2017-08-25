Андрій Шевченко: 26 гравців у таборі збірної

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 26 гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірних матчах чемпіонату світу-2018 проти збірних Туреччини (2 вересня у Харкові) та Ісландії (5 вересня у Рейк'явіку). До 7 гравців з іноземних чемпіонатів, яких "коуч" викликав раніше, додалися футболісти, котрі виступають у Прем'єр-лізі України.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Максим Коваль ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Зоря" Луганськ).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов (усі − "Шахтар"), Євген Хачериді, Микола Морозюк (обидва - "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Славія" Прага, Чехія), Микола Матвієнко ("Ворскла", Полтава).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (усі − "Динамо"), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (обидва - "Шахтар"), Руслан Ротань ("Славія" Прага, Чехія), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Малиновський ("Генк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Мачестер Сіті", Англія), Владлен Юрченко ("Баєр", Німеччина).

Нападники: Артем Кравець, Артем Бєсєдін (обидва - "Динамо")

Клубний залік

Неофіційну першість за числом запрошених гравців цього разу отримав столичний клуб "Динамо", 10 представників якого викликані до табору головної команди. Від донецького "Шахтаря" у збірній буде 7 гравців. На третьому місці - вперше в історії українського футболу - празька "Славія". Після підписання контрактів з Русланом Ротанем та Едуардом Соболем, чеський момент несподівано став своєрідною "третьою силою" у таборі "синьо-жовтих". По одному представнику у нинішньому складі - від "Зорі" та "Ворскли". Для полтавського клубу ця подія - особлива, адже востаннє "ворсклянин" у таборі збірної був більше двох років тому (у березні 2015 року виклик отримав тодішній нападник "Ворскли" Артем Громов, але ані у відбірному матчі проти іспанців, ані в товариському проти латвійців участі не взяв). Доповнюють склад представники п'яти іноземних клубів.

Початок збору

Національна команда розпочне збір 28 серпня у Харкові, розмістившись к готелі "Superior Golf & Spa Resort". Наступного дня - 29 серпня - головний тренер збірної України Андрій Шевченко дасть прес-конференцію у конференц- залі стадіону "Металіст" (початок о 18:00), а о 18:30 на поле харківської арени вийдуть гравці "синьо-жовтої" команди для участі у відкритому тренуванні. Для глядачів стадіон "Металіст" 29 серпня буде відкритий з 17:00, саме з цього часу на гостей відкритого тренування чекає розважальна програма та розіграш призів.

У Харкові національна команда квартируватиметься до 3 вересня. Саме цього дня збірники візьмуть курс на Рейк'явік, де відбудеться матч 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу - 2018.

Федерація футболу Україниhttp://www.ffu.org.ua/ukr/teams/teams_main/16791/