Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України

Андрій Шевченко залишає посаду головного тренера збірної України. Тренер збірної повідомив, що 1 серпня у нього закінчився термін контракту із національною командою, повідомляє Суспільне.

Влітку 2020 року Шевченко підписав новий контракт з національною командою. Нова угода була підписана на рік з можливістю продовження ще на півтора та давала можливість тренеру відпрацювати із національною командою на чемпіонаті Європи.

Опція півтора роки дозволяла Шевченку продовжити роботу із збірною України до кінця чемпіонату світу-2022. Проте на даний момент українська команда залишилася без тренера. Що трапилося?

На своїй сторінці у Facebook Шевченко повідомив, що його контракт із національною командою підійшов до завершення. Відповідно, він перебуває без роботи, а збірна України - без головного тренера.

"Сьогодні мій контракт із Українською футбольною асоціацією підійшов до завершення. Провів п'ять років із національною командою. Це була важка робота, яка довела, що ми здатні грати у сучасний футбол. Вдячний президенту та виконавчому комітету УАФ за можливість попрацювати з національною командою. Вдячний кожному гравцю та усім тим, хто допомагав та мав зв'язок до команди", - написав Шевченко у Facebook.

Водночас, Шевченко у своєму зверненні не конкретизував, чи буде продовжувати контракт із національною командою. Така можливість у нього досі є.

Шевченко працював на посаді головного тренера збірної України, маючи контракт із Українською асоціацією футболу. Відповідно, для підписання нової угоди або ж активації опції, яка була прописана у його контракті, УАФ має досягти згоди із тренером.

Президент УАФ Андрій Павелко перед початком чемпіонату Європи повідомляв, що говорив із Шевченком з приводу можливості продовження контракту до чемпіонату світу. Тоді він стверджував, що "у його намірах нічого не змінилося".

"У нас з Шевченком є чинна угода, дійсно, у ній є опція продовження до чемпіонату світу в Катарі. Зовсім недавно розмовляв з Шевченком з цього приводу, у його намірах нічого не змінилося. Це дуже добре, оскільки гравці і всі наші вболівальники повинні знати, що збірна залишається з тим самим тренерським штабом, до якого усі звикли. На сьогоднішній день не бачу жодних передумов до того, щоб він та його тренерський штаб недопрацювали контракт до кінця відбору до чемпіонату світу і, сподіваюся, участі на чемпіонаті світу", - зазначав президент УАФ.

Водночас, Павелко звертав увагу, що тренерський штаб збірної України, який працював із національною командою є найдорожчим. І саме на це мала бути спрямована частина призових, зароблених від участі на Євро-2020.

"Теперішня національна збірна - найдорожча в історії України. І ви розумієте чому, дивлячись на тренерський штаб. І ті платежі від УЄФА, які ми отримаємо від участі на Євро, вони десь компенсують витрати на підготовку команди до чемпіонату. Усе чесно. Якби були зайві призові, ми б із задоволенням витратили їх на дитячий футбол та на стадіони", - повідомив Павелко перед матчем зі Швецією.

Сам Шевченко після закінчення чемпіонату Європи зазначав, що подальше продовження його роботи із національною командою залежить як від нього, так і від УАФ. Хоча сам він би хотів попрацювати у якомусь клубі.

"Зараз чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб'ємо підсумки, відзвітуємо за виконану роботу. Як УАФ повинна буде приймати рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати за проведений турнір", - повідомляв Шевченко на післяматчевій прес-конференції після поразки Англії.

"Пять років з Україною добігли кінця - час спокійно оцінити наше майбутнє. Я б хотів тренувати якийсь клуб", - сказав Шевченко у коментарі Sky Sports після турніру.

Працював у національній команді з 2016 року, спочатку – як асистент головного тренера Михайла Фоменка (Євро-2016), потім – як головний тренер

Робота у збірній Україні стала першою для Андрія Шевченка – до цього він не працював у якості тренера

Із Андрієм Шевченком збірна України провела два повноцінні відбори – на чемпіонат світу-2018 (третє місце) та на Євро-2020 (перемога в групі). А також розпочав із командою відбір на чемпіонат світу-2022 (три матчі – три нічиїх).

Під керівництвом Андрія Шевченка збірна України виступила на чемпіонаті Європи. А також досягла найкращого результату – вихід у плей-оф та участь у чвертьфіналі.

Останній матч збірна України під керівництвом Андрія Шевченка провела проти Англії, програвши з рахунком 0:4.

Збірна України відновить відбір до чемпіонату світу-2022 у вересні. Тоді будуть зіграні матчі проти Казахстана та Франції.

У турнірній таблиці відбіркової групи збірна України посідає друге місце з трьома очками.

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