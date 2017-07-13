Анджелина Джоли не дала Брэду Питту увидеться с детьми в день их рождения

В среду, 12 июля, близнецы Анджелины Джоли и Брэда Питта отпраздновали свой девятый день рождения в парке Disneyland, передает Daily Mail.

Очевидцы утверждают, что звезду фильма "Малефисента" сопровождал таинственный незнакомец: "Анджелина с детьми отлично проводили время, катаясь на аттракционах и просто гуляя по парку. И в течение всего дня рядом с ними был мужчина, чье имя я не могу вам назвать, но он довольно известен в голливудских кругах", - прокомментировал ситуацию один из работников Disneyland.

Инсайдеры утверждают, что Питт хотел составить им компанию, но Джоли наотрез отказалась проводить время вместе с экс-супругом: "Брэд очень вежливо попросил Анджелину разрешить ему лично поздравить близнецов с днем рождения, но она ответила, что у них уже есть планы на этот день, и поэтому ему придется подождать".

Известно, что теперь Джоли вместе с детьми живет по соседству с Питтом, однако она старается ограничивать их общение, так как считает, что Брэд не слишком хорошо на них влияет.

"Анджелина настаивает, чтобы дети продолжали встречаться с отцом лишь в присутствии психолога", - сообщил один из близких друзей звездной пары.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, популярного голливудского актера Брэда Питта засекли в одном из клубов Лос-Анджелеса с новой пассией.