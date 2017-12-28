Анна Музычук: Я готова защищать свои принципы (The Independent)

Двукратная чемпионка мира по шахматам не будет защищать свой титул в Саудовской Аравии из-за существующего в этом королевстве неравенства.

Эта 27-летняя украинка не поедет в Саудовскую Аравию, где она не смогла бы ходить по улице одна, без сопровождения. Чтобы стать чемпионкой мира по шахматам, нужно потратить много лет, нужно в течение многих дней смотреть на шахматную доску и часами анализировать свои ходы.

При этом всего одно близорукое решение руководящего органа может создать ситуацию, в которой чемпионка может лишиться своей короны.

«Через несколько дней я потеряю два титула чемпионки мира — один за другим, — говорит Анна Музычук. — Только потому, что я решила не ехать в Саудовскую Аравию».

Анна Музычук является действующей чемпионкой мира в двух дисциплинах — в быстрых шахматах и в блице. В быстрых шахматах каждый игрок получает всего 15 минут, чтобы совершить все свои ходы, а в блице — 10.

Эта 27-летняя украинка собиралась защитить свои чемпионские титулы, завоеванные в Дохе, Катар, в 2016 году, однако турнир в этом году, проводимый политическим противником, уже столкнулся со значительной большей оппозицией, чем это вообще должно происходить на соревнованиях по шахматам.

Музычук и ее сестра Мария, которая тоже является профессиональной шахматисткой, мотивируют свой отказ тем, что в Саудовской Аравии отношение к женщинам такое, что его даже близко нельзя считать равенством — это страна, где сестры не смогли бы выйти на улицу без сопровождения мужчины.

«Я решила не подчиняться установленным там правилам — я решила не носить абайю, не ходить по улице в сопровождении мужчины и вообще не чувствовать себя второстепенным созданием», — подчеркнула она в своем эмоциональном заявлении.

«Как раз год назад я завоевала оба эти титула, и я была, наверное, самым счастливым человеком в шахматном мире, но на этот раз я очень разочарована. Я готова защищать свои принципы и пропустить это соревнование, в ходе которого за пять дней я могла бы заработать больше, чем на десятке других турниров вместе взятых».

Но проблема именно в этом и состоит. Саудовская Аравия потратила около 1,5 миллиона долларов на подготовку к этому турниру, который будет называться Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу имени короля Салмана. Эти затраты в четыре раза превышают обычную стоимость проведения турнира, а расходы на выплату призовых в несколько раз больше тех сумм, которые игроки обычно получают — особенно такие обладатели чемпионских титулов, как Анна.

По сообщениям из местных источников, женщинам будет разрешено носить темно-синие или черные формальные брюки и блузки с высоким воротником, что является отступлением от существующих в Саудовской Аравии правил, в соответствии с которыми местные женщины и большинство гостей должны носить свободную и длинную одежду под названием абайя. Большинство саудовских женщин также закрывают свою голову и лицо накидкой, хотя организаторы турнира во вторник сообщили о том, что участницы турнира не обязаны носить абайя.

Но не только женщины сталкиваются с проблемами при проведении каких-то мероприятий в Саудовской Аравии.

Сам факт, что Саудовская Аравия впервые принимает у себя мировой турнир по шахматам, вызывает споры внутри страны, поскольку всего два года назад один из самых авторитетных саудовских религиозных лидеров выступил против игры в шахматы. Великий муфтий Шейх Абдуль-Азиз аль-Шейх в начале 2016 года заявил, что шахматы «запрещены» исламом, поскольку это пустая трата времени и потому, что эта игра может привести к соперничеству между игроками. Иранские религиозные деятели тоже высказались по поводу этой игры. По их мнению, она ведет к увлечению азартными играми, запрещенными в исламе.

Но существуют еще и политические вопросы в отношениях со странами, которые в настоящее время являются геополитическими соперниками королевства саудитов. Их представители говорят о том, что они не смогли получить визы для въезда в страну, и поэтому не смогут принять участие в этом турнире.

По словам израильтян, власти Саудовской Аравии игнорировали запросы о предоставлении виз со стороны израильских игроков, желавших принять участие в этом турнире. Однако подобный шаг не должен вызывать большого удивления, учитывая тот факт, что Израиль и Саудовская Аравия не имеют дипломатических отношений. Однако Катар и Иран сообщили о таких же проблемах. Три ведущих шахматиста мужского пола будут принимать участие в этом турнире, тогда как многие будут отсутствовать. Что касается женского турнира, то сделанное во вторник заявление Музычук сильно повлияло на его имидж.

«Все остальные вопросы тоже неприятны, однако самым печальным является то обстоятельство, что никому до этого нет никакого дела», — отметила Музычук на своей странице в Facebook.

«Это, действительно, горькое чувство, однако оно не способно изменить мое мнение и мои принципы. То же самое относится к моей сестре Марии — и я рада тому, что наши взгляда по этому вопросу совпадают. А для тех, кто за нас переживает, я могу сказать: мы вернемся!»

Эд Мэлион