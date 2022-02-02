Антикорупційний Комітет погодив законопроект, яким забороняється ображати поліцейських

Комітет з питань антикорупційної політики визнав таким, що не містить корупційних ризиків проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів» (реєстр. № 5050-1 від 24.02.2021, автор «Слуга народу» В’ячеслав Медяник ).

Щоправда, члени Комітету надали своє зауваження до законопроекту: вони вважають, що слово «образа» в законопроекті може тлумачитися як завгодно, що створює можливості для невиправданого притягнення до адміністративної відповідальності або для зловживання відповідною нормою. Щоб суд не мав дискреції і чітко визначався, повинні бути визначені поняття.

Запропонованим законопроектом вносяться зміни до санкції статті 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та підвищується розмір адміністративного стягнення у вигляді штрафу (від 170,00 грн. до 510,00 грн.), крім того запроваджується додаткова правова кваліфікація повторності таких дій (додається нова частина).

Дрібним хуліганством буде вважатися публічна нецензурна лайка в громадських місцях.

Так само, змін зазнають окремі положення ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та ст. 185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) щодо встановлення відповідальності за образу поліцейського, під час виконання службових обов'язків, а так само військовослужбовця та члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, під час їх залучення до охорони громадського порядку.

Законопроектом передбачено внесення змін до ст.ст. 262 та 263 КУпАП в частині уточнення підстав для застосування процедури адміністративного затримання поліцейськими, посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних силах України та Державної прикордонної служби України.

Закон, у випадку його ухвалення, також буде захищати військовослужбовців.

Публічна образа військовослужбовця, працівника Державної прикордонної служби України при виконанні ними службових обов'язків, пов’язаних з охороною державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні чи здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, -

потягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин.

Необхідність законопроекту депутати пояснюють тим, що працівники Національної поліції, часто стикаються з приниженнями та образами їх честі та гідності, тому хочуть їх захистити.

Так, сьогодні, діючі положення Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають відповідальність за образу виключно працівників транспорту, які здійснюють контроль за перевезенням пасажирів (ст. 185-9) та суддів (ст. 185-3).

Відповідальність за образу правоохоронців в КУпАП чітко не визначена та зазвичай кваліфікується за ст. 173 КУпАП або ст. 185 КУпАП, що створює юридичні неузгодженості у застосуванні на практиці.

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