Антирекорд: явка на виборах 21 липня стала найнижчою в історії України

Українці на виборах 21 липня встановили історичний антирекорд. Явка на позачергових виборах до Верховної Ради, за даними ЦВК на 20:00, склала лише 49,8%.

І це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

Найактивнішими українці були у першому турі парламентських виборів у 1994 році. Тоді явка становила 75,6%.

"Наші спостерігачі працюють на репрезентативній кількості дільниць. Остаточна явка за нашими даними склала 49,3%. Похибка - 0,6%", - сказав ефірі Радіо Свобода аналітик громадянської мережі ОПОРа Олександр Клюжев.

Волинські Новини

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