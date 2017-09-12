Апелляционный суд не изменил меру пресечения сыну Шуфрича

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда, отпустившего сына депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца.

Соответствующее решение суд принял на заседании сегодня, 12 сентября, передают "Українські новини".

Как сообщалось, в апелляционной жалобе прокурор просил отменить определение суда первой инстанции и применить к подозреваемому новую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщалось, Национальная полиция открыла производство по факту ДТП с участием сына народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестора Шуфрича-младшего. По данным полиции, авария произошла в субботу, 26 августа, около 22:30 в Печерском районе Киева: "Автомобиль "Бентли" на пешеходном переходе сбил мужчину".

29 августа полиция объявила о подозрении Нестору Шуфричу-младшему. Действия правонарушителя квалифицированы по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

30 августа Шевченковский районный суд отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца.

Шевченковский суд Киева своим решением от 7 сентября на два месяца ограничил сына Нестора Шуфрича в праве управлять автомобилем.

По материалам: Українські новини