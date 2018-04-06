Апелляционный суд оставил в силе приговор россиянину Агееву - адвокат

Вчера, 5 апреля, Апелляционный суд Луганской области оставил в силе решение суда первой инстанции об осуждении гражданина Российской Федерации Виктора Агеева, которого украинские военные задержали в составе диверсионно-разведывательной группы боевиков на Донбассе, к 10 годам лишения свободы.

Об этом написал адвокат Виктор Чевгуз на своей странице Facebook.

"Только что вернулся из Северодонецка, где вчера состоялось заседание Апелляционного суда Луганской области по уголовному делу в отношении россиянина Виктора Агеева. К сожалению, судьи не прислушались к доводам защиты и приговор Новоайдарского районного суда оставили в силе", - написал он.

По его словам, ни его, ни подзащитного Агеева это решение не удовлетворяет.

"По договоренности с Агеевым, я на следующей неделе подам в Верховный суд Украины кассационную жалобу. Решение Апелляционного суда не удовлетворяет ни меня, ни Агеева В., оно несправедливо и не основывается на требованиях уголовного закона", - отметил Чевгуз.

Чевгуз подчеркнул, что "приговор вступил в законную силу и, теоретически, его могут отправить в одну из колоний для отбывания наказания".

Как сообщал УНИАН, 25 января 2018 года Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к 10 годам лишения свободы россиянина Агеева 1995 года рождения, которого украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков.

Тогда адвокат отметил, что Агееву инкриминировали участие в террористической организации, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Сторона обвинения просила приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Защита хотел обжаловать этот приговор и по квалификации, и по мере наказания.

Агеева задержали 24 июня 2017 года вблизи с. Желобок Луганской области.

В Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен Агеев еще в 2016 году "уволился в запас".

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

31 июля уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что боевики включили в свои требования освобождение Агеева.

2 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Агеева можно обменять на граждан Украины, которых незаконно удерживает Россия, но только после приговора суда в отношении него.

УкропNews.com

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