Apple остановил производство iPhone – это случилось впервые за 10 лет

Американский техгигант Apple на несколько дней остановил производство iPhone и iPad в Китае. Это первая остановка производства продукции Apple за 10 лет.

Причина случившегося – нехватка комплектующих и ограничения на использование электроэнергии в Китае, говорится в сообщении Nikkei Asia. При этом подчеркивается: усложняет ситуацию тот факт, что обычно в это праздничное время года производство продукции Apple выходит на сверхурочный график.

"Из-за ограниченного количества компонентов и микросхем не имело смысла работать сверхурочно в праздничные дни и доплачивать работникам. Раньше этот период всегда был самым оживлённым временем, все сборщики наращивали производство", – рассказал изданию один из менеджеров в цепочке поставок.

Гаджетов будет выпущено существенно меньше

По данным экспертов, первоначальной целью Apple было выпустить 95 млн смартфонов iPhone 13 в 2021 году. Однако в начале декабря прогноз снизили до 83-85 миллионов.

Это произошло из-за того, что в связи с общемировым дефицитом комплектующих производство моделей iPhone 13 в сентябре и октябре 2021 года оказалась на 20% меньше установленного плана. Производство же старых моделей iPhone упало на 25%.

План же по производству iPad "просел" еще больше. По информации аналитиков, он был выполнен лишь на 50%.

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