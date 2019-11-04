Apple отключает старым iPhone доступ к интернету

Проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini и iPad2, изготовленных до 2012 года

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, изготовленных до 2012 года, о необходимости установить новейшее программное обеспечение, иначе с 4 ноября они останутся без доступа к интернету.

Об этом сообщает пресс-служба Apple.

В частности, указано, что проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad2.

В компании объяснили это особенностями GPS-модулей, встроенных в эти гаджеты. Каждые 19 лет их надо перезагружать, а иначе произойдет сбой, который приведет к проблемам с доступом к интернету.

При этом в Apple отметили, что во избежание проблем необходимо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или 9.3.6.

"Если вы не успели обновить программное обеспечение и устройство уже потеряло доступ к интернету, вам нужно создать резервную копию и обновить систему с помощью Mac или ПК, поскольку обновление программного обеспечения в автоматическом режиме и через iCloud Backup больше не будут работать", - разъяснили в компании.