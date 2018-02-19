Арбитраж в Лозанне отказал "Динамо" по иску к ФФУ о техническом поражении в Мариуполе

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) полностью отказал в удовлетворении жалобы ФК "Динамо" (Киев) на решение органов футбольного правосудия Украины о техпоражении за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполь 27 августа 2017 года.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было доведено сторонам процесса в понедельник.

Техпоражение было засчитано со счетом 0:3. CAS рассматривал данное дело 12 февраля. Свидетелями в процессе выступали президент ФФУ Андрей Павелко, президент "Динамо" Игорь Суркис, представители СБУ.

В решении спортивного арбитража говорится, что :

Апелляция "Динамо" Киев, отправленная в CAS 8 декабря 2017 года, относительно решения апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года, отклонена.

Решения апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года подтверждены. Все расходы на арбитраж должны быть разделены между сторонами в равных долях.

Стороны самостоятельно оплачивают юридические расходы, связанные с рассмотрением дела.

Данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

17 августа 2017 года комитет ФФУ единогласно решил продолжить проведение матчей украинской Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе, и поручил ФК "Мариуполь" вместе с соответствующими службами заранее проводить осмотр стадионов перед матчами.

18 августа стало известно, что юношеская команда "Динамо" (U-19) не поехала на матч в Мариуполь. В "Динамо" пояснили данное решение наличием открытого письма родственников юных футболистов в адрес руководства страны, где они заявляют, что не будут рисковать жизнями своих детей, отправляя их в "зону повышенной террористической угрозы".

26 августа по этой же причине не состоялся матч молодежных команд "Мариуполь U-21" - "Динамо U-21" в турнире дублеров основных составов, а 27 августа не сыграли главные команды "Мариуполя" и "Динамо".

11 сентября Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение засчитать "Динамо" техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь. 14 ноября 2017 года оно было подтверждено решением Апелляционного комитета ФФУ. После этого киевский клуб обратился в Лозаннский суд.

После 20 туров чемпионата Украины "Динамо" с 42 очками отстает от лидера "Шахтера" на 3 очка. В связи с этим решением CAS ситуация в турнирной таблице не изменится.

Ранее "Страна" сообщала, что ФФУ ответила на жалобы "Динамо" по "мариупольскому делу".

Также "Динамо" жалуется, что ФФУ затягивает сроки рассмотрения "мариупольского дела".