Арьева обокрали на киевском железнодорожном вокзале

У главы украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата Владимира Арьева на железнодорожном вокзале в Киеве украли кошелек. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче. Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не делал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу. Но после информации в сети мне начали писать в личку другие пострадавшие", - написал Арьев.

Он констатировал, что на киевском вокзале кражи стали массовым явлением.

"Или деньги вытаскивают из сумок - причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять, как открыли его сумку - или группа цыган окружает кого-то и просто отбирает деньги и ценные вещи", - отметил он.

При этом, он отметил, что задержание грабителей и передача полиции, "ни к чему не приводит".

"Доказательств при ней нет, и свои права вокзальные преступники знают хорошо и без адвоката", - добавил Арьев.

В связи с этим он обратился к Нацполиции Киева: "Антикриминальный рейд на вокзале не просто соответствующий моменту - соответствующий вчерашнему дню".

А также призвал Нацполицию Киева и Укрзализныцю скоординировать работу:

"Скоординуйтеся и установите наконец достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы грабителей и щипачей можно было идентифицировать и ловить на горячем и привлекать к уголовной ответственности".

Арьев указал, что место грабежа - Южный вокзал. Он посоветовал стараться не ходить в одиночку и предупредил, что место работы карманников - эскалатор на Центральном вокзале и выход из переходов на платформы.

"Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее - "работают" специалисты", - добавил он.

Напомним, в январе в Министерстве инфраструктуры обещали, что для борьбы с кражами на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве появится сервисная служба Национальной полиции, будет установлена сотню видеокамер, а также привлекать более 50 бойцов спецподразделения "ТОР" Департамента патрульной полиции Украины.

Также напомним, что разоблачили семерых полицейских, которые прикрывали воров на железнодорожном вокзале в Киеве.