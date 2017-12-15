Археологи обнаружили в Египте несколько мумий детей

Археологи обнаружили на территории храмового комплекса Гебель-эс-Сисила на юге Египта "детское кладбище", в котором были захоронены четверо детей в возрасте от четырех до 9 лет.

Храмовый комплекс в Гебель-эс-Сисила был построен на юге Древнего Египта во времена фараонов 18 династии Древнего Египта, Тутанхамона и его предков, "фараонов-завоевателей", носивших общее имя Тутмос. На эпоху правления 18 династии приходится пик могущества Египта и начало его заката.

Теперь же исследователи обнаружили в одном из уголков этого комплекса своеобразное "кладбище детей", нетронутое грабителями, где было захоронено четыре мумифицированных ребенка.

Помимо мумий самих детей, ученым удалось найти в их каменных гробницах фрагменты гроба, полные погребальные саваны и их обрывки, различные амулеты, черепки глиняной посуды, предметы ритуального характера и множество других артефактов. Их изучение, как надеются ученые, поможет понять, почему дети были захоронены в отдельных могилах, и что могло оборвать их жизнь.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.

По материалам: РИА Новости