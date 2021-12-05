Археологи знайшли печатку XII століття в Софії Київській

05 декабря 2021, 16:58
 Общество

Під час розкопок на території заповідника "Софія Київська" дослідники знайшли свинцеву печатку XII століття, на якій витиснуто зображення Богородиці та царя Соломона.

"З непоказаного раніше. Свинцева печатка орієнтовно XII століття з розкопок цього року біля Софії Київської. На одному її боці відтиснуто зображення Пресвятої Богородиці Оранти, на іншому, ймовірно, святого пророка Царя Соломона", — поділився він.

Схожі артефакти знаходили на території Житомирщини, проте археологи поки не знають, кому могла належати печатка. Софія Київська досі дивує археологів знахідками — раніше вони знайшли енколпіон XIII століття, вівтар, монети віком 500-700 років і фрески з тваринами.

https://suspilne.media

 
 
 