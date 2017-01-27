Архив ЦРУ: 80% жителей Киева в 1950-х общались на украинском

В центре Киева пешеходными были три улицы: Крещатик, Владимирская и Красноармейская.

Центральное разведывательное управление США опубликовало рассекреченный доклад, согласно котрому в 1950-х годах восемь из десяти жителей Киева использовали в общении украинский язык.

Документ выложен в архивах на официальном сайте ЦРУ, сообщает Укринформ.

"Около 80% жителей Киева используют украинский язык в своем общении. Остальные 20% пользовались русским или одним из языков, распространенных в СССР", - говорится в первом разделе доклада "Речь и общение", датированном 28 сентября 1954 года.

При этом обращается внимание на то, что тема политики в Украине никогда не обсуждается в разговоре с незнакомцами, в том числе в поездах или где-либо в других местах.

Доклад также содержит информацию о восстановлении зданий, мостов и других объектов украинской столицы в послевоенный период.

Кроме того, в документе указаны другие интересные детали. Например, большинство магазинов в этот период открывались в восемь утра, однако некоторые - в пять, для рабочих, которые в это время выходили в утреннюю смену. В докладе также отмечается, что в центре Киева три улицы использовались для пешеходного движения: Крещатик, Владимирская и Красноармейская. Нарушение этого правила было чревато наложением штрафа.

Среди других интересных подробностей сообщалось, что в 1954 году осуществлялось авиасообщение между Киевом и Ужгородом. Стоимость билета на жестких сиденьях составляла 265 рублей. В "мягком" салоне надо было доплатить 35 рублей и несколько рублей комиссионного сбора. При этом билеты можно было купить в кассе на Крещатике.