Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали из театра

У артиста подозревают невралгию и осложенния в связи с вирусом Знаменитому российскому актеру Армену Джигарханяну экстренно потребовалась помощь врачей прямо из театра. Его доставили в Пироговскую больницу в Москве. Причиной оказался "гипертонический криз". "Также врачи подозревают у него невралгию и что артист подхватил вирус", - сообщает источник во врачебных кругах. При этом

У артиста подозревают невралгию и осложенния в связи с вирусом

Знаменитому российскому актеру Армену Джигарханяну экстренно потребовалась помощь врачей прямо из театра. Его доставили в Пироговскую больницу в Москве. Причиной оказался "гипертонический криз".

"Также врачи подозревают у него невралгию и что артист подхватил вирус", - сообщает источник во врачебных кругах.

При этом близкие 82-летнего актера отмечают, что в последнее время он не жаловался на здоровье. В течение новогодних праздников он чувствовал себя хорошо. Так что его госпитализация стала неожиданностью для многих.

По информации другого источника, артист перетрудился, так как уже несколько дней подряд ездит в театр, где идет активная подготовка к новому спектаклю.

Напомним, в ноябре прошлого года произошла еще одна госпитализация актера. Тогда проблемы со здоровьем у актера возникли обострения на почве сахарного диабета.

Джерело: ТСН