Астрофизик Стивен Хокинг дал устрашающий прогноз о жизне на Земле

Британский профессор Стивен Хокинг сообщил, что если глобальное потепление будет продолжаться, то жизнь на Земле превратится в настоящий ад. Физик уверен, что именно сильная жара сделает жизнь на Земле невыносимой. Об этом передает DailyMail.

Если человечество не сократит выбросы парникового газа, то рано или поздно средняя температура на Земле достигнет отметки 460 градусов Цельсия.

Ученые считают, что 4 млрд лет назад Венера была практически точной копией Земли - с атмосферой, морями и растительностью, однако по целому ряду причин планета просто "сгорела".

Учитывая, что средний возраст Земли оценивается учеными в 4,5 млрд лет, в полностью безжизненную пустыню Земля превратится уже через 500 миллионов лет.

В завершение своего прогноза физик подчеркнул, что решение лидера США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения является большой ошибкой, которая практически обрекла нашу планету.

Напомним, что Стивен Хокинг - это человек-легенда, астрофизик и космолог, известный своими работами в области черных дыр и книгами-бестселлерами вроде "Краткой истории времени". Также печально известен его боковой амиотрофический склероз, который был диагностирован еще в молодости Хокинга.

Styler РБК-Украина