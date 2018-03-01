Астрофизики предложили новую гипотезу появления Луны

Новая гипотеза описывает образование Луны и Земли из раскаленного тора материи, оставшегося после удара загадочной Тейи

Предложена новая гипотеза появления Луны. Гипотеза, выдвинутая гарвардским астрофизиком Саймоном Локом и его коллегой из Калифорнийского университета Сарой Стюарт, описывает образование Луны и Земли из раскаленного тора материи, оставшегося после удара загадочной Тейи. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

Принято считать, что Луна образовалась в результате столкновения молодой Земли с крупным небесным объектом размерами приблизительно с Марс. На орбиту были выброшены большие массы пыли и обломков, из которых и сформировался наш спутник. Однако "импактная гипотеза" не единственная, и недавно у нее появился новый конкурент. Альтернативную идею предложили Саймон Лок, Сара Стюарт и их коллеги.

Изображение: ©Lock and Stewart, 2018

В статье, опубликованной Journal of Geophysical Research, ученые описывают возможное появление Луны из такой "синестии", которой некогда была прото-Земля. "Такая версия объясняет некоторые особенности Луны, которые трудно объяснить существующими гипотезами", - говорит Сара Стюарт. Речь идет о составе спутника, который практически идентичен земному. В случае столкновения с гипотетической Тейей 4,5 млрд лет назад Луна скорее должна была сложиться из смеси вещества обоих тел. Вариант с "синестией" не создает этот парадокс.

В новой гипотезе Тейя вполне могла существовать и столкнуться с Землей, однако в результате образовалось не кольцо, из которого затем сложилась Луна, а "синестия". В рамках этой модели около 10 процентов земной массы испарилось в результате удара, образовав облако вещества, окружающего расплавленные обломки. Один из них, довольно крупный, но чуть смещенный в сторону от центра "синестии", и стал зародышем будущего спутника.

Ранее сообщалось, что на Луне может быть значительно больше воды, чем считалось до сих пор.