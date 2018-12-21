Астролог розповів, що чекає на Україну у 2019 році: Нового Майдану не буде

На Україну чекає непростий, але дуже продуктивний рік. Він стане набагато вдалішим за попередній. Про це Gazeta.ua розповіла харківський астролог Олена Максимова.

"Намітимо для себе позитивні тенденції на 12 років вперед, - каже Максимова. - Відбудуться великі зміни у керівництві держави. Зітхнемо з полегшенням і повіримо у диво. Але опускати руки не слід. Історію будемо вершити гуртом. Сподіватися на одних політиків марно. Усе триматиметься на активістах і патріотах".

За словами Максимової, президентські вибори багатьох розчарують.

"Вранці 1 квітня прокинемося з відчуттям, що нас обдурили. Хтось пошкодує, що віддав голос негіднику, хтось картатиме себе, що не пішов на виборчу дільницю. Голоси народу сильно розділяться. Виборів в один тур, як попередні, годі чекати", - говорить Олена Максимова.

Другу половину весни, літо та осінь астролог називає часом перезавантаження влади.

"Політики змагатимуться і торгуватимуться за посади, - каже Максимова. - Східному сусіду це буде на руку. Восени Росія ще активніше втручатиметься у політичне життя країни, цікавитиметься формуванням уряду і намагатиметься просунути своїх симпатиків у міністерські крісла".

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Україна стане активним торгівельним партнером.

"Упевнено просуватимемося на європейські ринки, привертатимемо увагу закордонних інвесторів, залучатимемо іноземний капітал, - прогнозує астролог. - Це здорово освіжить економіку. Гривня зміцніє. Зовнішня торгівля налагодиться. Покращення економічної ситуації населення помітить не одразу. Хоча зарплати і пенсії зростуть, наші гаманці товстішими не стануть. Ціни на продукти вкотре підуть вгору. Не всі зможуть сплачувати за комунальні послуги. Дехто вперто накопичуватиме борги, бо не готовий миритися із високими тарифами. Прийняті владою рішення обурюватимуть і викличуть ворожі настрої у суспільства. Та нового Майдану не буде".