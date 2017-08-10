Астрономы обнаружили четыре землеподобных планеты в созвездии Кита

Астрономы обнаружили возле звезды Тау Кита четыре землеподобных планеты, две из которых вращаются в обитаемой зоне звезды. О своей находке исследователи сообщили на сайте arXiv.

Массы планет составляют 1,7 массы Земли, что делает их одними из самых маленьких небесных тел, обнаруженных возле похожих на Солнце звезд. Все обнаруженные планеты являются скалистыми, но только две из них, наиболее отдаленные от Тау Кита, являются пригодными для жизни.

Вместе с тем, эти планеты, предположительно, постоянно подвергаются бомбардировке астероидами и кометами, поскольку звезду окружает диск из крупных обломков.

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Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде