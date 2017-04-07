Астрономы обнаружили двойника Венеры

Группа астрономов заявила об открытии экзопланеты Kepler-1649, которая напоминает Венеру. Планета располагается на расстоянии 219 световых лет от Земли. Выводы исследователей были опубликованы в The Astronomical Journal.



Диаметр обнаруженной планеты составляет 1,08 диаметра Земли, а поток лучистой энергии, который попадает на нее со звезды, в 2,3 раза больше, чем у нашей планеты - примерно как у Венеры. Сама звезда в несколько раз меньше Солнца, а полный оборот вокруг нее планета совершает за 8,7 дня.

Стоит отметить, что авторы открытия указали также несколько особенностей, которые отличают планету от Венеры. Во-первых, Kepler-1649 - это красный карлик спектрального класса М. Такие звезды намного активнее нашего Солнца, что, с учетом близкого расположения Kepler-1649b, должно оказывать большое влияние на ее состояние.

Кроме того, планета получает излучение более длинноволнового диапазона и должна испытывать действие приливных сил, возникающих при движении в гравитационном поле звезды. Такая ситуация привлекает большой интерес астрономов, и исследования Kepler-1649b будут продолжены: возможно, они позволят лучше понять некоторые факторы, которые сделали и нашу Венеру такой непохожей на Землю, негостеприимной планетой.

Ранее сообщалось о том, что исследователи NASA разрабатывают станции для исследования Венеры. Согласно задумке ученых, они будут похожи на дирижабли и будут летать в атмосфере планеты на безопасной для человека высоте. На борту каждой венерианской станции будет по два астронавта. Экспедиция продлится 30 дней, после чего исследователи будут возвращаться на Землю. По материалам: Naked Science