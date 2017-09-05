Астрономы опровергли теорию о наличии жизни на соседних экзопланетах

Астрономы заявили о том, что красные карлики, которые являются самым распространенным типом звезд во Вселенной, производят недостаточное количество ультрафиолетового излучения для зарождения и поддержания жизни на планетах, которые вращаются вокруг них, сообщает ScienceAlert!.

К классу красных карликов относится звезда Проксима Центавра, вокруг которой вращается планета Проксима Центавра b, которую некоторые эксперты называют потенциально пригодной для жизни. Кроме этого, двадцать из тридцати самых близких звезд, расположенных по мере удаления от Проксимы Центавра, тоже относят к числу красных карликов. Поэтому в новом исследовании ученые сосредоточили свое внимание именно на этом типе звездных объектов.

В результате было установлено, что красные карлики производят в 100-1000 раз меньше ультрафиолетового излучения, чем получала молодая Земля до появления первых клеток. По мнению исследователей, это означает, что жизнь на планетах, которые вращаются вокруг красных карликов, зародиться не могла.

Ранее Эдвард Сноуден заявил о том, что земляне не могут расшифровать код посланий инопланетян. В эфире одного из американских телеканалов он заявил о том, что Вселенная настолько заинтересована в охране коммуникации, что инопланетный сигнал может быть просто слишком хорошо зашифрован. Поэтому земляне не могут отличить его от окружающего шума.

