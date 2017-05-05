АТО: боевики накрыли Авдеевку танковым и минометным огнем

На Мариупольском направлении основные боевые действия продолжаются восточнее Мариуполя, на участке фронта Павлополь - Широкино.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"В Водяном после 20 часов состоялся получасовой артобстрел - со стороны НЗФ выпустили более 30 снарядов. Неспокойно и на других украинских позициях на юге направления: вражеские минометные обстрелы произошли в Павлополе, Гнутовом и Широкино. Также в последнем вчера утром противник совершил 2 выстрела из переносной реактивной установки "Град-П" (Партизан) по нашем опорном пункта", - отметил он.

По словам Мотузяника, в Марьинском районе боевики активизировались во второй половине суток. Снайперы боевиков обстреляли силы АТО в Новомихайловке, открывали огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций в Марьинке, в Красногоровке использовали минометы. Вблизи Докучаевска сохраняют свое присутствие снайперы боевиков, которые утром открывали огонь в направлении украинских позиций в Новотроицком. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 24 обстрелы со стороны боевиков, треть из них - из тяжелого вооружения. По украинским позициям было выпущено около 45 мин и более 20 снарядов.

Представитель Минобороны сообщил, что на Луганском направлении основные боевые действия произошли в районе Попасной и Крымском, где боевики активизировались после 16 часов и сразу перешли к применению минометов.

"До 21 часа выпустили по украинским позициям более 30 мин. В Попаснянском районе главными горячими точками были Новоалександровка и Троицкое, где боевики широко применяли вооружение на бронетехнике, гранатометы, а также минометы. Еще по одной провокации со стороны боевиков произошло в Лобачевом и Станице Луганской. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении боевики осуществили 15 обстрелов, из них - 7 минометных", - уточнил он.

На Донецком направлении интенсивность обстрелов со стороны боевиков украинских позиций вчера была меньше, чем сутками ранее, констатировал Мотузяник.

"Продолжается противостояние под Авдеевкой, где члены бандформирований открывали огонь в направлении сил АТО на протяжении всей прошлой эпохи. На этих рубежах наиболее активным враг был после обеда, когда, после эпизодического применения минометов, выстрелил из танка с юго-западного направления, а также после захода солнца, когда снова начал обстреливать наши опорные пункты из минометов", - сказал он.

Спикер добавил, что вечером в районе Донецкого аэропорта открывали огонь снайперы боевиков. Бандформирования применяли бронетехнику, гранатометы и, периодически, минометы. По одному случаю нарушения тишины боевиками произошло на Светлодарской дуге, в Зайцевом и Верхнеторецком.

"Обстрелы были непродолжительными. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 13 обстрелов со стороны бандформирований, 10 - из тяжелого вооружения", - проинформировал Мотузяник.