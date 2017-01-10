АТО: За минувшие сутки произошло 46 обстрелов. Пятеро наших военных ранены.

На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалик, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.

В свою очередь, на Луганском направлении - в районе Сизого боевики применили БМ-21 Град. Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станицы Луганской и Новозвановке. По Новозвановке оккупанты вели огонь и из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.

За минувшие сутки произошло 46 обстрелов.

Пятеро наших военных ранены.

