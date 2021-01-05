Аудіоплівка у справі Шеремета: власника запису допитають правоохоронці

Національна поліція планує провести слідчі дії з особою, яка є розпорядником нового аудіозапису у справі про вбивство Павла Шеремета.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

На цей час розпорядник аудіозаписи знаходиться в одній з країн Євросоюзу.

"Вже сформована спільна група у складі співробітників Нацполіції та Офісу генерального прокурора, яка готова найближчим часом виїхати в країну перебування власника запису", - повідомили в поліції.

Також поліція підготувала зазначеній особі офіційне запрошення в Україну для участі у слідчих діях. Розпорядник аудіозапису отримає статус свідка, йому буде забезпечена охорона.

У поліції додали, що отримана нова інформація про "білоруський слід" стосується виключно замовників вбивства журналіста.

"Ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні. Як раніше повідомляло слідство, одним з мотивів вчинення злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, в тому числі й Білорусі. Тобто інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії не відповідає дійсності", - додали правоохоронці.

Силовики також закликали сторону захисту підозрюваних у вбивстві не маніпулювати інформацією і утриматися від упереджених висловлювань.

Захисники музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета, назвали "очевидною дезінформацією" заяву МВС України про те, що записи розмов білоруських силовиків щодо підготовки вбивства Шеремета нібито "підтверджують основну версію слідства".

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що "білоруські плівки" не вплинуть на статус підозрюваних Антоненка, Кузьменко і Дугарь у справі Шеремета.

Раніше у мережі з'явились докази того, що вбивство Шеремета готували спецслужби Білорусі за наказом Лукашенка.

Нагадаємо, Шевченківський суд Києва продовжив на 2 місяці запобіжні заходи для підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Раніше апеляційний суд Києва відмовився відпустити на поруки фігуранта справи Павла Шеремета Андрія Антоненка.

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