Авіасполучення з Україною: МЗС Німеччини не знає, що відбувається з рейсами Lufthansa

У німецькому МЗС стверджують, що не давали жодних порад ані національному авіаперевізнику Lufthansa, ані іншим компаніям, що працюють в Україні щодо їх діяльності на тлі напруженості та загрози російської агресії.

Це випливає з відповіді МЗС ФРН на запит Укрінформу.

"Федеральне міністерство закордонних справ надає базову інформацію для подорожуючих на своєму веб-сайті з інструкціями щодо подорожей та безпеки для всіх країн світу, включаючи Україну. Поза цим, Федеральне міністерство закордонних справ не надає жодної спеціальної інформації чи порад для німецьких компаній. Передумови зміни планування маршруту Lufthansa нам невідомі", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялось, німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала вечірній рейс з Києва до Франкфурту 23 січня, ранковий наступного дня посунула більш як на п'ять годин.

В авіакомпанії Lufthansa пояснили перенесення деяких рейсів у та з Києва "оптимізацією графіку руху".

Водночас українські ЗМІ з посиланням на ексдепутатку Верховної Ради Вікторію Войціцьку повідомили, що рейси до Німеччини переносять таким чином, щоб екіпаж не залишався ночувати в Києві у зв'язку можливим вторгненням Росії.