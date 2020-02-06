Аваков анонсирует весной запуск цифрового паспорта Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсирует запуск, вероятно, весной цифрового образа паспорта гражданина Украины, который можно будет применять для получения ряда услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации и запуска мобильного приложения "Дія", которая состоялась сегодня в Киеве.

"Вскоре, как сказал президент, мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины... Это пока не система, это будет система для каждого из вас, я считаю, что весной. Это - сложный процесс. Нужна верификация и защита. Но мы это сделаем", - сказал он.

Аваков пояснил, что цифровой паспорт будет работать через мобильное приложение "Дія" и позволит удостоверять личность медицинского обслуживания; банковских операций; во время получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, услуг на почте; во время путешествий железнодорожным, воздушным транспортом в пределах страны на подтверждение личности на запрос полиции и правоохранителей; во время приобретения товаров в магазине; при входе в административные здания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения "Дія".

По словам президента, отныне 9 миллионов украинцев смогут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своих смартфонах.

Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифровой государства "Дія" ("Государство в смартфоне"), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут предоставление всех услуг в цифровой формат, а через три года Украина войдет в топ-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из приоритетных для правительства.