Аваков: Легально на руках у украинцев сейчас около 1 млн стволов

На руках у граждан Украины сейчас около 1 млн единиц легально зарегистрированного оружия. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Легально на руках сейчас около миллиона стволов", - сказал министр.

Он также отметил, что есть и нелегальное оружие.

"Я считаю, что нелегальное оружие при линии фронта в 450 км, к сожалению, неизбежно. И это - дополнительный фактор дестабилизации", - заявил Аваков.

Министр добавил, что из легального оружия в Украине в 2016 году убили 38 человек.

Также он рассказал, что Украина отказалась от услуг российской компании, которая вела базу данных - гильзотеку.

"Мы не могли себе позволить, чтобы Россия продолжала обслуживать нас в сложившейся ситуации. Мы сейчас вместе с иностранцами сделаем новую гильзотеку по всему оружию для полного контроля", - сказал Аваков.

В начале января 2017 года народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что министр обороны Украины Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков раздали много наградного оружия, в том числе и людям, которые не имеют отношения к силовым структурам. Он отметил, что МВД не рассекретило список лиц, которым было подарено оружие.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин заявлял, что в Украине насчитывается около 40-50 тыс. единиц наградного оружия, выданного сотрудникам органов власти незаконным путем.